El tren de UPM

@|Distintos actores del gobierno y el Frente Amplio intentan justificar la inversión del ferrocarril de UPM, más allá del uso para la empresa, como un gran aporte al transporte de otras mercaderías e incluso de pasajeros, lo que denota la ignorancia supina en materia de costos y eficiencia de transporte.



Hagamos un poquito de historia. En un país despoblado y de distancias cortas, el tren fue relevante tanto para el transporte de mercaderías como de pasajeros hasta mediados de los años setenta, por la simple razón que los transportes alternativos, llámese camiones y ómnibus, eran muy precarios, así como las carreteras y la caminería rural.



Los avances técnicos y la mejora de las carreteras potenciaron esas nuevas opciones de transporte en detrimento del ferrocarril, simplemente porque en tramos relativamente cortos y por el tipo de mercadería que se transportaba (ganado, granos, lana, cueros, etc.) empezaron a ser mucho más eficientes y lo mismo en materia de transporte de pasajeros.



Es obvio que para UPM tener una línea directa de ferrocarril planta-puerto es mucho más simple logísticamente y mucho más barato que hacerlo en camiones, pero es todo lo contrario para el transporte de otras mercaderías de la región.



Desasnemos a los voceros del FA. La producción al norte de Paso de los Toros, por los suelos de basalto, es casi exclusivamente ganadera y algo forestal. Al sur, en la influencia de departamentos como Durazno, Florida e incluso Flores, es un poquito más variada con algo de granos y bastante lechería.



Hay que tener en cuenta que aunque haya tren, las mercaderías hay que sacarlas de los establecimientos en camión, por lo tanto al costo del flete del tren hay que agregarle el costo del acarreo corto del camión y la logística del traspaso, tanto en la estación de salida como en la de llegada. También se sabe que los fletes cortos son en proporción mucho más caros que los largos, por lo tanto aunque el flete por tren en su tramo sea más barato que el de camión, en la logística total termina siendo mucho más caro.

El transporte en tren sólo es más barato cuando las distancias son tan grandes que el sobre costo de la logística del acarreo se puede absorber en lo que abarata el transporte de ferrocarril como pasa en países como Argentina, EE.UU., Rusia, China, etc.



Si pensamos en el transporte de ganado, se le agrega otro problema que son el estrés y los machucones que le proporciona la pasada del camión al vagón y viceversa.



En cuanto al transporte de pasajeros, el tren se justifica si hay conexión entre centros muy poblados que justifiquen tirar muchos vagones y tener muchas frecuencias, como pasa en los países europeos. Sino es imposible que compita con la facilidad del ómnibus.



No sean ignorantes o peor… no mientan a sabiendas.