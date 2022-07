Trayectoria de las academias de historia marítima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Recientemente se difundió públicamente una determinada imputación sobre situaciones puntuales internas dentro de la Armada Nacional, que lamentablemente han tenido enojosas derivaciones hacia elementos proclives a ser tomados livianamente como verdades absolutas, cosa un tanto acostumbrada al enmarcarse dentro de lógicos desconocimientos.



En este caso es absolutamente falso el punto correspondiente, relativo tanto a la Liga Marítima Uruguaya como la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, instituciones que desde sus nacimientos abonan religiosamente sus consumos de energía y agua, tal como el resto de sus obligaciones.



Por ello, Instituciones que en su especial momento fueron fundadas por señeras personalidades públicas, civiles y militares, con prestigiosos miembros correspondientes en el extranjero y asimismo firmemente ligadas a todo lo que supone el engrandecimiento de nuestro mundo marítimo, no merecen ser puestos en exposición y sometidas al cotilleo ciudadano.



Este bulo es doblemente injusto por firmes razones que van más allá de meras circunstancias, como las que publicita algún comunicador que busca “su lugar al sol”. Es que ambas instituciones, totalmente lejanas al lucro o a cualquier otro privilegio ulterior, han visto entre las augustas paredes de la Casa de Ximenez, figuras de la talla de don Jaime Carrau Olascoaga, los contralmirantes Juan José Fernandez Parés y Ramon Robatto , los profesores Washington Reyes Abadie, Agustin Beraza, Alberto Methol, Florencia Fajardo Teran, Enrique Mena Segarra y los doctores Walter Rela, Jose Claudio Williman, Carlos Dubra y Daniel Castagnin entre otros no menos destacados compatriotas que han contribuido de mil maneras con nuestra sociedad.



Si algún compatriota se asoma al recinto de esa casona bicentenaria que es Casa de Ximenez, enclavada en plena Ciudad Vieja y parte del más caro acervo histórico del país, observará como la Liga Marítima Uruguaya y la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial comparten tan digno espacio con el Museo Histórico Nacional, desarrollando y conservando un espacio cultural totalmente dedicado al enaltecimiento de algo tan necesario como es que la Republica abra mas sus ojos hacia nuestro mar. Y por supuesto que la Armada Nacional debe hallarse presente colaborando firmemente con estas asociaciones: ¿Quién lo puede negar? ¿Qué otra Institución del estado lo debería efectuar?



Reiteramos lo del principio referente al desconocimiento popular sobre estas cuestiones, recordando la figura de don Emilio Cazalá, consuetudinario participe en todo aquello que en los últimos treinta y pico de años se vivió entre las paredes de la Casa de Ximénez, cumpliendo a rajatabla con el compromiso de arrimar, mediante sus recordadas páginas, al ciudadano común hacia el mundo marítimo del que surgió este país. Ojala prime el sentido común y no se ponga en peligro la existencia de cualquier institución como las indicadas, en definitiva, surgidas para beneficio de la sociedad.