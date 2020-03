Traspaso presidencial (II)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El domingo 1° de marzo, se cumplió un día de fiesta democrática en Uruguay. Como cada cinco años, asumió un nuevo Presidente elegido -por suerte- por la mayoría de los ciudadanos.



Habrá gente más contenta, otra menos feliz, pero nadie puede desconocer que quien desde hoy representará legítimamente a la República Oriental del Uruguay a nivel nacional e internacional, será el Doctor Luis Lacalle Pou, sustituyendo al Doctor Tabaré Vázquez, quien ocupara este cargo por dos períodos.



Al nuevo Presidente lo acompañará un Parlamento, también surgido de la voluntad popular en un acto eleccionario límpido y característico al cual ya estamos acostumbrados, y que hace la diferencia con varios países de la región.



Tenemos claro que no todos los ciudadanos están conformes con este resultado (eso siempre sucede), pero nadie puede desconocer que su elección fue precedida de un sistema límpido y correcto, tal como lo fue para sus antecesores.



Esperemos que la racionalidad prime, y que las lógicas molestias de quienes no lo votaron se vayan aplacando, y sean capaces de colaborar, por lo menos aceptando y aplaudiendo las cosas buenas, y quejándose pacíficamente por los medios establecidos democráticamente, de las cosas pocas satisfactorias, tal como sucedió en períodos pasados.

Y como suele decirse teniendo en cuenta la famosa frase, solo no se equivoca el que no hace.



Deseamos que el próximo Presidente nunca olvide que el pueblo soberano es en definitiva la máxima autoridad electoral y fue quien lo puso en el sitio que hoy detenta, y es a éste al que deberá rendir cuentas de su gestión.

Recuerde también que en un sistema democrático nada es para siempre, las personas y los partidos van rotando, y eso es indiscutiblemente sano para los mismos protagonistas de esta historia.



Nadie conoce el futuro, ni tiene idea de lo que puede suceder mañana. Pero es claro que sólo un necio o un fanático podrá desearle que le vaya mal, porque sí se hunde el barco, vamos todos a pique.



Saludamos entonces hoy al Presidente entrante y le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión.



Más de la mitad de los uruguayos tenemos puesta la confianza en usted, y en todos aquellos que lo acompañan. Tiene por delante un arduo trabajo: demostrar a sus simpatizantes que hicimos lo correcto, y más difícil todavía, ganar el apoyo de quienes no lo votaron.



No nos defraude.