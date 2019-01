Transporte y turismo

@|Tengo una casa en la Parada 11 del balneario Playa Hermosa a unos 6 km de Piriápolis, desde aproximadamente 30 años.



Antes, en cualquiera de las dos empresas que llevan pasajeros para esta zona, uno podía llamar en el día y reservar pasajes para subir en el balneario en el mismo día que uno necesitaba viajar.



Hace 3 o 4 años dichas empresas impusieron un pequeño número de pasajeros que pueden subir en los balnearios para volver a Montevideo y después de este cupo, que se agota varios días antes de la fecha en la que alguien quiere viajar, contestan que uno debe tomar el coche en la Terminal de Piriápolis. Prefieren viajar con asientos libres a levantar a la gente en las diferentes paradas de los balnearios.



Me pregunto: ¿esto es fomentar el turismo? ¿Acaso la Ministra Liliam Kechichián no está enterada de dicha situación?

Pues lo debería estar, ya que se habla tanto de la importancia del turismo y es muy difícil movilizarse 100 Km en nuestro país.



Ayer, en las paradas de la Ruta 10 antes de llegar a Piriápolis había muchos jóvenes con su voluminoso equipaje, esperando para viajar a la Terminal de Piriápolis para poder volver a Montevideo. Algo totalmente ilógico en un país que dice tener buenas comunicaciones...



Si las empresas que ofrecen el servicio cometen abusos con determinado sector de la población (el que no tiene locomoción propia), el gobierno de turno a través del Ministerio correspondiente, debería velar por los derechos de la población.



Espero que esta clase de discriminación a los ciudadanos termine lo antes posible, en bien de ellos y de nuestro querido Uruguay.