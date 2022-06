Transporte público metropolitano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La atención al pasajero en el transporte metropolitano es pésimo, y no es novedad.



Sube el boleto pero no mejora el servicio y en la Intendencia no hay la mínima preocupación por el pasajero.



Me sucedió días atrás en un ómnibus de Cutcsa que se dirigía al Centro cuyo chofer, si bien tenía calefaccionado su espacio, no brindaba calefacción al resto del ómnibus. Frente a la protesta de los pasajeros, les respondió que fueran a reclamar a la empresa.



No deberían permitirse esas conductas sin sanción, a las que estamos acostumbrados.



La oficina de Tránsito y Transporte de la IMM debe exigir a las unidades buenas condiciones de limpieza y una temperatura adecuada a la estación del año.



¡Y multar cuando esto no ocurre!