El transporte público capitalino

@| El viernes pasado tuve que ir a las 9 am a Ciudad Vieja desde Carrasco.

Un caos la circulación vehicular, embotellamientos por doquier, interminables filas de autos que no avanzan, yo diría para una ciudad del tamaño de Montevideo una increíble superpoblación de autos ocupados por una sola persona.



Llego a mi oficina, abro el diario y veo un titular en Ciudades que dice: IMM contrató empresa para estudiar ciclovía. Me causó gracia, pena y bronca.

¿Por qué no contratan una empresa que los asesore en cómo podemos lograr para Montevideo un transporte colectivo eficiente, rápido e inteligente, que nos permita utilizarlo con confianza y retirar los vehículos de la calle?



Hace más de 55 años que lo utilizo y concluyo que lamentablemente no sólo no ha mejorado ni se ha racionalizado, sino que por el contrario se ha vuelto más ineficiente, menos confiable y por lo tanto utilizado solo por necesidad. Y peor aún, a contracorriente con el mundo ha retirado de circulación los vehículos eléctricos que circulaban sobre vías.



Da mucha pena y envidia cuando uno viaja y ve lo que es el transporte colectivo en otros países, y para colmo acá está subvencionado por el Estado.



Qué placer sería ir a nuestros trabajo en un medio colectivo eficiente y confiable, no utilizar nuestros vehículos particulares, evitando el riesgo de dejarlo estacionado 8 horas en la calle, y lograr un descongestionamiento del tránsito, que a esta altura parece ser un problema sin solución para las autoridades de turno y los dirigentes de las empresas de transporte.

Dense un baño de humildad y asesórense y contraten gente especializada en el tema y van a ver qué no es un imposible.