Transporte público 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¡Señor Salgado, no es así!



Lo ocurrido en la línea 174 de Cutcsa en Montevideo, no es nuevo en el transporte capitalino.



Lo nuevo es que esta vez circularon fotografías y eso deja al descubierto la falta de respeto con la ciudadanía; en estos momentos de pandemia, donde se exhorta en todo el país a cuidar la salud. Y no tienen desperdicio las declaraciones del presidente de Cutcsa, para lo que todo parece estar muy bien, porque según él, la empresa limpia los ómnibus, faltaba más diríamos, que no lo hicieran.



Claro que es factible que se rompa una unidad, seguirá ocurriendo en el transporte y en las fábricas y en los hogares, pero recargar hasta las puertas un ómnibus en las actuales circunstancias es una falta de sentido común y, para colmo, refrendado por el presidente de Cutcsa, para el que lo ocurrido está dentro de la lógica. Y el rol de la Intendencia, ¿cuál es? Seguramente está reglamentado el aforo de las unidades y, sería el colmo de los colmos que no lo estuviera.



¿Qué dirán los dueños de bares o salones que fueron multados por la Intendencia de Montevideo por no respetar aforos o ciertas normas en tiempo de pandemia?; porque no veo diferencia entre congestionarse dentro de un salón o de un ómnibus. En ambos casos la comuna arbitra como policía.



Lamentable es el silencio desde la Intendencia. ¿Será porque están todos abocados al Plan A, B, ¿C? Y lamento también que los periodistas que entrevistaron al señor Salgado no hayan repreguntado sobre el fondo de la cosa, que fue el desborde de la unidad 147, sea por la causa que fuere. Fue una barbaridad y es sabido, además, que sucede a diario tanto en la mañana como en la tarde en los servicios urbanos.



¿De qué nos salva que haya alcohol en gel en las unidades, si vamos a estar aspirando la respiración de al menos 45 "burbujas" diferentes? Cierro con una pregunta: ¿quién le pone cascabel al gato?