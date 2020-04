Transporte público

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quería comentar a modo informativo, que no es sólo la línea 103 la que se ve saturada o demora en pasar...



Hace una semana o más, voy a trabajar en taxi y comparto el gasto con una compañera. El ómnibus no pasa en el horario que dicen las aplicaciones y mayormente vienen llenos. Por ejemplo, días pasados eran aproximadamente las 16:10 hs y en la app me decía que la próxima línea (195) pasaría 17:07.



El domingo, mi compañera salió a las 13:00 hs y el ómnibus pasó 14:15.

Trabajo en un supermercado el cual se convirtió en un shopping; ya que la gente no sólo compra comestibles, están a veces más de una hora mirando y comprando artículos que no sólo son alimentos. Las filas para las cajas son interminables y a veces no respetan las distancias y tampoco la medida de ir de a uno por familia.



En ocasiones la gente se molesta y agrede verbalmente al personal que le comunica dicha medida; algunos lo respetan, otros no.



El supermercado es un servicio esencial y debemos ir a trabajar, pero lamentablemente hay gente que no acata las medidas que se indican como precaución.