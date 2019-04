Transporte público

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El 707 y 708 de Copsa son un desastre. Pasan cuando quieren. Me traslado habitualmente desde Solymar Sur a Montevideo y de Cooper a Solymar. Como no tienen competencia de otra línea de transporte no cumplen con los horarios y los pasajeros somos sus rehenes.



Por la calle Rivera, en Solymar, pasaba el 7e7 y el 7e5, pero los sacaron.



Esperamos alguna solución.