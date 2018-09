@|Sr. Intendente de Montevideo Ing. Daniel Martínez:



La intendencia que usted dirige ha duplicado la zona de estacionamiento tarifado en la ciudad con el objetivo de que no se use el automóvil para ir a trabajar y que se use el transporte colectivo. Hace mucho tiempo que se está trabajando en el transporte colectivo, mas bien hablando del transporte colectivo, porque cambios no hay. No mejoraron las frecuencias, la limpieza, la puntualidad, la velocidad, el trato al pasajero, que se viaja como sardina en lata, que los asientos son del tamaño como para escolares, van despacio y tampoco arriman al cordón en las paradas.



La anterior Intendenta por lo menos usaba el transporte colectivo para trasladarse a la Intendencia, no creo que sea su caso ni el de ninguno de sus colaboradores que nos dicen que tenemos que viajar en el transporte colectivo. Cuando usted y los jerarcas de la Intendencia dejen de utilizar los vehículos y choferes de la Intendencia para que los lleven y traigan de sus domicilios, recién entonces podremos conversar de las mejoras del transporte.



Cuando usen frecuentemente el transporte colectivo coincidirán que es imposible convencer a nadie para que deje de utilizar su vehículo particular. Le recomiendo que haga la experiencia esotérica de, durante un mes obligue a que los jerarcas (usted incluido) usen el transporte público para ir desde su domicilio a la IMM y volver. Seguro que entonces pensarían dos veces las cosas que están haciendo. No se trata de “haz lo que yo digo, no lo que yo hago”.



Y como siempre, “vamo arriba!”