Transporte público

@|Yo creo que Cosse y Salgado están errados respecto a las causas de porqué más gente no viaja en ómnibus.



Primero, hay alrededor de 600 mil motos en el Uruguay; no sé cuantas hay en Montevideo. Hay otro tanto de autos (se ve en la calle la cantidad de chapas nuevas que hay circulando). Por otro lado, hay gente que sigue haciendo teletrabajo.



El precio del boleto $ 39 - $48, desanima a salir y se intenta juntar todos los mandados en uno.



Las líneas que van a Pocitos circulan a paso de persona y con la radio a todo volumen.



Quizás bajando el boleto a la mitad, sacando los guardas que no hacen nada e impidiendo que autos, motos (salvo los delivery) y camionetas circulen por el Centro, la gente utilice más el servicio público.



El boleto debería salir $20. No puedo creer que un boleto subsidiado salga $48 (un dólar veinte), ¡por favor!