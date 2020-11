Transporte libre de pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Carta dirigida al Sr. Salgado, Presidente de CUTCSA:



Soy octogenario y no salgo a menos que tenga un motivo de interés. El ómnibus que tomé con mi esposa, la semana pasada, en Garzón y Carve, iba bastante vacío y luego de cinco minutos comenzó a llenarse. Sr. Salgado, Ud. debe saber que los ómnibus no pueden ir colmados de pasajeros, pues estamos en emergencia sanitaria.



No tendrían que levantar tantos pasajeros; además vi gente viajar sin tapabocas por lo que considero que los choferes deberían impedirlo.



Creo que se tendría que permitir subir al ómnibus hasta cubrir la totalidad de los asientos y no más; sería una excelente contribución a la comunidad que hace uso del transporte público.



La situación apremia y hay que saber tomar decisiones correctas y a tiempo. ¡Por un Uruguay libre de pandemia!