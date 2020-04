Transporte y coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde que declararon que el coronavirus estaba entre nosotros, varios grupos decidieron tomar medidas y dictar "protocolos"; uno de estos grupos corresponde al transporte de pasajeros capitalino.



Es así que decidieron desinfectar las unidades, quitar las cortinas, llevar las ventanillas abiertas, contar con alcohol en gel y últimamente la posibilidad de brindar tapabocas de tela a los usuarios.



Cabe destacar que: varias unidades circulan aún con sus cortinas puestas, con ventanas cerradas (corresponde al chofer/guarda controlar que esta directriz se cumpla a rajatabla), muchas no tienen alcohol en gel y los tapabocas anunciados en varias unidades todavía no se reparten (y de hacerlos cabe destacar que el usuario primariamente debería higienizarlo si es de tela antes de usarlo). Sumado a que las frecuencias de ómnibus se han visto reducidas y que por lo tanto, en ocasiones, transportan a varias personas sin respetar la distancia necesaria; todo esto termina conformando una bomba de tiempo y de contagio latente.



Si existen protocolos, deberían cersionarse que se cumplan en todas las unidades.



Corresponde que los empresarios o la propia Intendencia fiscalice.



Si esto no se fiscaliza y se exige el cumplimiento a rajatabla, todas estas medidas terminan siendo puro humo.