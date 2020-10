Transporte de carga, 20 años sin solución

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En el 2001, se creó el transporte profesional por Ley 17296. Después de una dura crisis del sector, el espíritu era buscar la regulación y formalización y encontrar herramientas para hacerlo. Pasó mucha agua bajo el puente; 3 gobiernos democráticos de distintos partidos, donde se promulgaron leyes y decretos para que halla horizontalidad en el sector, cosa que no existe. Gremiales del transporte en Cámara de Diputados, sindicatos, Cuesta Duarte e ITPC en seminarios del transporte, etc. denunciaron las irregularidades: competencia desleal y subdeclaraciones por montos que van de 200 a 500 millones de dólares por año; que se podrá coincidir o discrepar.



Sabíamos que con la llegada de la tecnología se iban a dar a conocer asuntos informales del sector, que implica también todo lo que mueve el camión. Pero la situación pandémica aceleró a pasos agigantados la informalidad del sector. Hoy es el gobierno de turno que divulga con artículos en prensa escrita:



23/6/2020, El País, suplemento especial del MTOP pág. 10, 500 millones de dólares que no recauda el Estado por informalidad.



10/7/2020, El País, SICTRAC, el Sr. Heber dice que va a auditar el sistema; cómo se adjudicó y agrega que el sistema busca un buen fin. Cada uno sacará sus conclusiones. También dice en el mismo artículo que la imposición que se le está poniendo al transporte de carga es excesiva, porque parte del trabajo de los camioneros, por la propia realidad, hoy se realiza informalmente, porque si no hay rentabilidad, está en la misa y en la procesión.



17/7/2020, El País, el Director Nacional de Transporte, el Sr. Dr. Pablo Lavandera, dice que fuera de la zafra el transporte es un “viva la Pepa”; no especifica de qué zafra habla.



Estuve años en el transporte y hay varias zafras de distintos rubros en el año. Sitúa el origen del SICTRAC en el problema de la informalidad que tiene el sector; agrega que se estaría subdeclarando la mitad del aporte por trabajador, que es de $33.000 y pico y se estaría declarando un promedio en el entorno de $14.000, $15.000 y $18.000.



Hoy existen las herramientas y por distintas circunstancias no se utilizan, por intereses varios. Decreto 183/2016 Registro de Cargadores repetido en el presupuesto 2020 – 2024 igual al anterior (contrato con el cargador). Decreto 184/2016, guía de carga, donde dice todos los datos, empresa, BPS, DGI, MTTS, conductor, matrícula, valor del flete, hora de carga, mercadería a transportar, rutas, peso, destino, hora de llegada, todos los datos del remitente.



Por lo ante dicho, ha sido muy polémico el Decreto del 18/12/2017, SICTRAC, herramienta integrada a la guía de carga, toca intereses políticos y privados.



Primero, el poder gubernamental está enterado de todo.



Segundo, al sistema político en general no le interesa; tuve contactos con todos; no hay interés.



Tercero, en la Confederación de Cámaras donde está el 95 % de los dadores de fletes ni se habla del tema, donde la ITPC es integrante se sabría con exactitud todo lo que mueve el camión. No estoy diciendo que todos son iguales, toda regla tiene su excepción.



Uruguay es unos de los pocos países en que se mueve internamente el transporte sin un documento oficial, sí con remitos privados.