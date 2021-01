Usar transporte alternativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es muy coherente la solicitud de la Sra. Intendente de Montevideo, que si se puede usar la bicicleta o el auto, se evite usar el transporte público.



Tal cual, no podría estar más de acuerdo; pero no conozco a nadie que esté dispuesto a pagar el estacionamiento tarifado todos los días de la semana.



Creo que corresponde eliminar el estacionamiento tarifado durante la pandemia, para de esta forma motivar que la gente use transportes alternativos al ómnibus.