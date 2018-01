Tránsito en Santa Lucía

@|A la noche las picadas sobre la ruta de acceso al puente viejo en ruta 11 son el espectáculo diario de muchos que, apostados al lado de la ruta, alientan a sus favoritos tanto sean picadas en moto como en autos.



Las autoridades han actuado varias veces controlando los vehículos, observando el movimiento y han sido víctimas de insultos y pedreas. Tal es así que la ruta fue cortada desviando el tránsito hacia el puente nuevo.



¡Los muchachos “dueños” de la carretera donde pasan cientos de vehículos!

Dentro de la ciudad, sea de día o de noche, reina el caos. Nadie respeta a nadie, ni calles flechadas, ni si viene de la derecha, si hay cartel de Pare o Ceda el paso... Es más, ¡te insultan si ocupas un poco más de la senda cuando alguien viene a contramano!



Los accidentes son diarios y no uno... varios al día.



Como si fuera poco, la noche es escape libre; toda la noche por las principales arterias. La gente que vive en estas calles tiene serios problemas con el descanso. Duermen a base de somníferos; gente que también tiene derechos y no le son respetados. Los mismos que deben acudir corriendo a socorrer a las víctimas de los múltiples accidentes, que al día de hoy han sido fatales y están luchando aún por su vida.



Es hora de parar este descontrol, no de multar, no de correrlos por si llevan o no el casco puesto, es hora de educar, enseñar las normas de tránsito y respetar la vida propia y ajena!!!