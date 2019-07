Tránsito en Pocitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Reparaciones sin órden



En el marco de la bienvenida repavimentación de Av. Brasil, el día miércoles 3 de julio, la empresa a cargo de los trabajos cerró el importante cruce de Ellauri y Av. Brasil.



La Dirección de Tránsito de la Intendencia no tomó ninguna medida al respecto, y como consecuencia, quienes regresábamos del trabajo nos encontramos con un gigantesco atolladero de tránsito resultante de este corte.



No pudimos ver ningún inspector de tránsito, (seguramente cómoda y calefaccionadamente sentados en sus escritorios, incentivados por sus generosas comisiones resultantes de los centenares de miles de multas aplicadas por las nuevas tecnologías), que tratara de canalizar el tráfico para aliviar este atolladero.



El resultado fue que, un recorrido desde el ombú hasta cruzar Av. Brasil, que no debería de tomar más de 2 minutos, llevó más de 45 minutos.

Espero que la Intendencia tome urgentes medidas para resolver este inconveniente.