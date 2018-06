Tránsito en Mvd

@|Todos los vehículos (cientos al cabo del día) que se dirigen por Cno. Maldonado rumbo a la Cárcel de Punta de Rieles, al llegar a Géminis toman un kilómetro y medio por ésta hasta llegar a Cno. Punta de Rieles que como está haciéndose a nuevo está cortado y un operario indica que se debe volver atrás el kilómetro y medio y tomar Chacarita de los Padres que está en estado ruinoso.



No existe justificativo alguno para no haber puesto un cartel indicativo en Cno. Maldonado y Chacarita de los Padres indicando que Cno. Punta de Rieles está cortado y que se debe tomar por Chacarita de los Padres.

Y menos se justifica no haber reparado Chacarita de los Padres antes de comenzar los trabajos en Cno. Punta de Rieles.



Cualquier persona supondrá que esto es un hecho aislado, pero los que todo el día recorremos Montevideo sabemos que increíblemente es la norma; que nadie en Tránsito use su cabeza. ¿O la están usando para dañar la imagen del Intendente como lo hacen varios sectores de la Intendencia? El asunto es que esta guerra entre el Intendente Daniel Martínez y sus subalternos la estamos pagando los montevideanos que les pagamos el sueldo a todos.



Si analizamos seriamente los posibles candidatos a Presidente por el FA ninguno consigue cumplir hoy mínimamente con lo que la ciudadanía espera de ellos y no se hacen responsables sino que culpan a otros.



¿No será hora de que den la cara en los espacios gratuitos de radio y televisión y digan porqué no gobiernan?