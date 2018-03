Tránsito carretero

Hay falta de conocimientos



@| Resulta alarmante la inseguridad en las rutas nacionales, no porque existan delincuentes en las mismas, como en otros países, sino por la cantidad de accidentes de tránsito que se producen, con decenas de muertos y miles de heridos, muchos de ellos graves, que si no fallecen quedarán con secuelas permanentes, causando más daño que la mayoría de las patologías a las que están expuestos los habitantes de nuestro País.

Son muchas las causas y todas ellas evitables, en primer lugar se encuentra el estado de las rutas, en cuyo mantenimiento se invierte poco.



En segundo término está la falta de controles puesto que la policía nacional de tránsito – antes denominada “Caminera” – no cumple tal cometido ya que los otrora puestos de fiscalización ahora no están y los que permanecen tienen a algunos de sus funcionarios abocados a revisar sus celulares en lugar de observar el tránsito y las comisarías rurales que están sobre la ruta no tienen personal suficiente.



En tercer lugar el parque automotor esta compuesto en su mayoría por vehículos chinos de bajo costo, cuyo fabricante ha ahorrado reduciendo las medidas de seguridad, quitándole consistencia a los materiales que los componen, siendo una de las causas que muchos se desintegran cuando tienen algún siniestro, lo que los transforma en una trampa mortal y no en un índice de prosperidad como sostiene el gobierno. Se debería exigir a los fabricantes la inclusión en la carrocería de barras antivuelco y verdaderas defensas parachoques y no los paragolpes de plástico actuales como tiene el 99 % de los autos nuevos en el mercado, los que solo cumplen una función estética.



En cuarto término, las licencia de conducir se otorgan como si únicamente se fuera a manejar dentro de las ciudades, no se enseña la reglamentación de tránsito para las rutas, por eso es que en plena temporada se ven infracciones de todo tipo y color, adelantamientos incorrectos que si no terminan en tragedias es solo por casualidad, falta de luces, velocidad excesiva, donde no se explica porqué se fija la velocidad en 90 kilómetros si nadie la respeta ni nadie la controla. Mas pasajeros que lo permitidos, sin cinturones de seguridad, conductores hablando por celular, leyendo mensajes o con atronadores equipos de audio.



La distancia entre vehículos en carretera demuestra que el 90% de los conductores no sabe cual es la capacidad de frenaje de su automóvil en función de la velocidad y el peso del mismo.



También son muy pocos los que provienen de la ciudad que saben como se comporta un vehículo sobre una carretera de tierra y con pedregullo suelto, sobre todo en las curvas o al momento de tener que frenar de emergencia.

Cuando se habla de licencia nacional de conducir se deberían incluir todos estos elementos y otros en el examen y que ese material didáctico tuviera que estar obligatoriamente a bordo de cada unidad.



Sería oportuno que las empresas públicas cuando hacen publicidad en los medios destinaran un porcentaje importante para educar a los conductores, reproduciendo las reglamentaciones y difundir en las escuelas y liceos cual es la normativa para que los jóvenes no solo la conozcan sino que se la recuerden a los adultos que conducen y no las respetan.