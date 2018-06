Transitivos o reflexivos

@|Los verbos transitivos son aquellos cuya acción recae sobre algo o alguien fuera de la propia persona a diferencia de los reflexivos cuya acción recae sobre sí mismo, ej.: bañar (trans.), bañarse (réflex.).



En algún momento antes del 2020 tengo entendido que el parlamento debe votar para establecer el nivel de salarios de los legisladores que actuarán en el próximo ejercicio.



Sería una excelente oportunidad para que los políticos de oficio muestren su buena intención de reducir el costo del Estado estableciendo los nuevos sueldos en niveles normales y no excepcionales como por ejemplo en no más de cinco salarios mínimos o en una y media canasta familiar, eliminando, al mismo tiempo privilegios como partidas extras o sueldos dobles al titular y al suplente o la renuncia anticipada para que entre el suplente manteniendo privilegios, jubilaciones especiales o sueldos después de haber cesado en el cargo, etc.



Esto demostraría no sólo la intención del ahorro público sino la sana intención del político de alcanzar un puesto para servir y no para servirse de un puesto, tal como lo fuera honestamente otrora y aún lo es en otras partes del mundo ya que los privilegios han ido “in crescendo” desde hace años en nuestro país.



Y no me vengan con que esto no es posible porque no se puede reducir el salario de nadie. Esos cargos políticos son un contrato a término, es decir al término del mandato, y el siguiente será un contrato nuevo que no tiene nada que ver con el anterior en lo referido al sueldo dado que los nuevos sueldos son precisamente eso; sueldos nuevos para contratos nuevos.

¡A que no!