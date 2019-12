La transición y el glamour

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recuerdo un triste episodio ocurrido poco tiempo atrás en el cual el Sr. Presidente Dr. Vázquez visiblemente ofuscado, le dijo a un colono que “él era un hombre honrado” y en un tono desafiante le manifestó “nos veremos en las urnas”.



Bueno, el soberano pueblo uruguayo ya se manifestó en las urnas y luego del dictamen de la Corte Electoral sobre el reciente escrutinio del balotaje, que no deja lugar a ninguna duda, comenzó el llamado período de transición entre el actual gobierno y el gobierno que entrará en funciones el 1º de marzo de 2020, tal como lo marca la Constitución de la República.



La Vicepresidenta, Sra. Topolansky, manifestó que no recuerda ninguna transición en el Palacio Legislativo con tanto glamour y recalcó que en ese ámbito, era casi aburrida dicha transición.



Mientras en la esfera Legislativa parecería ser que reina un clima de glamour, en el recinto del Ejecutivo, las nubes no quieren dejar ver el azul, y a la luz de los últimos acontecimientos, el suscrito se pregunta:

Es glamour cuando el Sr. Canciller Nin Novoa manifiesta que salirse del Mecanismo de Montevideo implica un "cambio de orientación", que lejos de ser neutra ideológicamente marca un "acercamiento a un núcleo de países que tienen gobiernos conservadores" y tienen un acercamiento al conflicto en Venezuela "más confrontativo".



¿Acaso el nuevo gobierno deberá mantener a raja tabla todos los lineamientos en materia de política exterior del actual gobierno?

Es glamour cuando la designada futura Ministra de Economía, Sra. Arbeleche, cuestionó porqué el actual gobierno tomó la decisión de no subir las tarifas de los entes públicos, y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sr. García, sin más, le respondió que esa información "era pública" y que se partió del hecho de que "era conocida por la población y los integrantes del gobierno electo".



Es glamour cuando el Sr. Presidente electo y su equipo pretendían formar parte de la selección del ese grupo para designar las nuevas autoridades castrenses, pero la administración actual decidió elegir sin consulta a los nuevos generales; tal como se lo permite la norma vigente.



Es glamour cuando el Vicecanciller Sr. Bergamino expresa que “no hay que confundir período de transición con cogobierno y que hasta el 29 de febrero de 2020 quien gobierna es el gobierno actual”. Nos parece que cuando el Sr. Vicecanciller le dice al pueblo que no se confunda el período de transición con cogobierno, lo hace en un tono de soberbia. ¿Acaso la etapa de transición no amerita una justa y sensata cooperación entre integrantes del gobierno saliente y del gobierno entrante, en pos en última instancia, de un beneficio para toda la ciudadanía?



Estos hechos de integrantes del Ejecutivo, demuestran, como se suele decir popularmente, el querer marcar la cancha, pero lo cierto es que para ser un gran estadista se requiere siempre tener gestos de grandeza que dejen un legado fructífero para el bienestar de las nuevas generaciones.