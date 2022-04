Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Se podría decir que el edil López es un tránsfuga?



Me atrevo a decir que sí. Y también me anticipo a la calificación negativa que van a hacer de mis conceptos. No le estoy faltando el respeto. Estoy usando la terminología que me proporciona la ciencia política, la RAE y la riqueza del idioma español para identificar a aquellos políticos que deciden unilateralmente escapar o desobedecer los lineamientos del partido político que los colocó en sus bancas parlamentarias o cargos surgidos de las urnas.

El transfuguismo no es un invento de Rodríguez Puppo o un atajo literario para agraviar a un dirigente determinado. Podría citar casos de distintos partidos en los que sucedieron hechos parecidos al tan mentado affaire Orsi-López.



La casuística los hace diferentes, pero el fenómeno Transfuguismo es el mismo.



He leído por ahí u oído algunas berretadas respecto del tema en cuestión. Se simplifica al plantearse que una bancada de ediles o diputados no le puede pedir disciplina de voto a un miembro de su partido en honor a la libertad de pensamiento de los hombres como derecho. Plantearlo así es una ingenuidad y -en general- también un recurso elíptico para defender al descendiente cuando pertenece al Partido rival del que opina. Pero cuando el “tránsfuga” es de tu propio partido ahí la reacción suele ser la opuesta. Se le trata de Traidor.



En fin... yo propongo usar el tecnicismo de Wikipedia y catalogarlo como tránsfuga. O sea, alguien que fuga su voto y hasta su alma “trans...formando” su esencia colectiva en pos de una opción individual.



En el mundo de los adultos que yo vivo eso se da -en general- por una motivación exógena que proviene de algún favor o concesión que te ofrece el Partido político adversario.



Los políticos son y deben sentirse siempre libres de discrepar y hasta de votar en contra de su propio partido. Pero antes deben dar la batalla interna o intentar que se conozca su posición discorde y fundada por todos los medios posibles.



Por otra parte, hay temas y Temas. Se puede justificar una posición discorde en algo que afecta lo religioso y que no desprestigia a tu propio partido o sector. Pero desacreditar a toda una coalición en un tema de 45 millones de dólares porque vos tenés en tu agenda 3 proyectitos y -vaya a saber uno qué otro petitorio personal- mueve a todo tipo de suspicacias.



El Transfuguismo está tratado o regulado en distintos países del mundo.



Orsi invitando en privado a un simple edil opositor, no inventó nada nuevo.

Saltándose lo institucional mostró por fin la hilacha. Detrás del “yo campechano y simpático”, por fin terminó justificando que puede ser un lobo con piel de cordero y con el sello MPP atrás. Para ellos el fin siempre justificó cualquier medio.



Tan grave es el transfuguismo que en 1998 y luego en 2000, los partidos políticos españoles firmaron un Pacto de No Transfuguismo. Surtió efectos un buen tiempo, pero al final las tentaciones humanas pudieron más.

En otros países, la justicia electoral obligó a diputados o senadores a entregar sus bancas a los partidos por desobediencia a las bancadas con conductas sospechosas de corrupción.



En el Uruguay el único recurso que conozco es reprobable. Las renuncias anticipadas. Pero vale la pena poner las barbas en remojo todos ante la cultura del disvalor imperante.



A evitar que los tránsfugas y los corruptores de consciencia desmerezcan la honorabilidad que debería guiar una actividad tan noble como es trabajar por el bien común. Eso supone para mi la política. Puedo cambiar mi voto y hasta puedo llegar a cambiar de Partido. Pero antes hago un largo y transparente recorrido para demostrar a quienes me respaldaron siempre: ¿cómo y por qué cambié de opinión?



Nunca la reunión secreta y a hurtadillas para traicionar a los míos. Eso se llama en Idioma Español: tránsfuga.