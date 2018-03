Todo se transforma

Gobiernos innovadores





@| El Frente Amplio ha utilizado 2 facetas principales para gobernar, situación muy clara y de fácil comprobación. En política exterior ha sido pragmático, a pesar de su ideología histórica, hubo de modificar aspectos que deben conflictuar en la observación de su propia interna. Pero como por encima de los valores de su ideología esta la supervivencia del poder, han logrado convivir sin graves discensos. El gobierno hubo de aceptar la negativa a TLC que sustentarían un crecimiento firme de la economía y el trabajo, y en contrapartida los partido mas radicales aceptaron sin contradecir, la continuación de la política económica tradicional, con los Organismos multilaterales de crédito, FMI, Banco Mundial, BID, aceptando permanentemente los consejos de la concepción Imperialista.



Lo que se creía podría generar grave distorsión como el crecimiento de la deuda externa en grandes volúmenes, fue bien administrado por gobierno e izquierda radical. En sus aspectos fundamentales el frente amplio en el gobierno, se transformó en un partido tradicional mas, con la diferencia de apoyos a naciones que poco tienen de izquierda racional y se han convertido en países populistas y con grandes dosis de corrupción, tales como la Argentina de los Kirchner, Venezuela de Chávez y Maduro, Ecuador Bolivia, la Inefable Cuba y el Brasil de Lula da Silva.



En lo que han sido absolutamente innovadores: abrieron (las compuertas) al clientelismo y se inundó todo el país, habiendo ahogado a toda la población. Organizaron la Corrida Nepotista, con gran cantidad de concursantes, sin necesidad de pruebas de admisión, como la vuelta ciclista por todo el país , en clima de gran familiaridad y auspiciados por varias intendencias, ASSE y M. del Interior. Intervienen participantes oficiales y se observan a otros concursantes en menor cuantía pero con otras afiliaciones. Se ha innovado en la tierra de Artigas, aceptándose la invasión extranjerizante de hermanos de otras naciones, compradores de tierra muy fértiles.



Nuestras tierras estaban molestas con la soja que no les permite descansar y dicese que ahora esta muy feliz porque le están plantando marihuana y se siente lujuriosa. Le pidió al tiempo poca lluvia, así no se diluyen los efectos alucinógenos de esas maravillosas plantitas, que satisfacen a la tierra. Los árbitros de fútbol solicitaron tarjetas corporativas en lugar de amarilla y roja, pero no se las suministraron por el riesgo de que fueran muy consumidoras (de juego).



Pensar que Uruguay era el país de la humildad, ahora hasta la geografía esta cambiando, es mas consumista, por eso se menciona aumenta el gasto país. Dicese que cuando este gobierno culmine no han de invitar a Sendic, porque es muy gastador, a Cristina porque las fiestas salen muy caras, a Lula porque nos puede quitar algún negocio, a Maduro porque nos puede contagiar, a Trump porque el único muro que nos interesa es el de contención de la selección de Tabárez y Godin.

Y si aparece algo malo de estos gobiernos, también lo vamos a comentar . Ah y gracias a dios no entramos en default.