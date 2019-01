Trampa mortal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Esquina de 21 de Setiembre y Benito Blanco.



Comenzamos un nuevo año y siguen los accidentes de tránsito en esta peligrosa esquina, un cruce muy transitado y complejo. Yo vivo a 30 metros y doy fe que no bajan de 2 o 3 choques de vehículos de todo tipo, o tal vez más por semana, bastaría consultar a las compañías de seguros de plaza para confirmar anualmente el número de siniestros declarados. Una cifra enorme, algunos con personas que sufren lesiones importantes y otras que por milagro de Dios que salen ilesos.



Cruzar la calle, ya sea por 21 de Setiembre o Benito Blanco es sumamente difícil, porque no hay cebras marcadas; solamente hay dos carteles en triángulos de Pare sobre Benito Blanco, pero está la parada de ómnibus y un quiosco que está cerrado que impide verlos a la distancia.



Los motivos son múltiples, 21 de Setiembre es doble vía y a partir de la calle Ellauri, hasta la rambla, el pavimento está en mal estado. No sólo con parches se soluciona, sino con una capa asfáltica total. Los vehículos que circulan por Benito Blanco pueden doblar a la mano derecha o a la izquierda, o seguir por esta calle cruzando 21 de Setiembre; y los que circulan por 21, si vienen de la Rambla pueden doblar a mano derecha en Benito Blanco; y si circulan hacia la Rambla también está permitido doblar a mano izquierda o seguir por 21. Algunos lo hacen a alta velocidad sobre todo los fines de semana.



Todo es muy complicado por el flujo del tránsito si los conductores no prestan la debida atención y así se originan los choques.



Por todo lo expuesto, es necesario que la Intendencia tome cartas en el tema.