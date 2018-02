Trámites en BPS

@|El suscrito, a través de una S.A. compró una propiedad en construcción escriturándola en 2005.



En ella se construyeron edificios con 184 apartamentos que una vez terminados se tramitó el cierre de obras y la final de obras municipal. Desde 2006 se tramitaron semestralmente certificados únicos especiales sin problemas hasta hace un año. En ese momento, se observó que había reformas en un apto. vendido 8 años atrás y que en un local alquilado se hicieron obras (pintura) y cierre de obras. Obviamente nada que ver con la empresa, pero sí la necesidad de presentar certificados notariales y pérdida de meses en la obtención del mismo.



Al vencer se solicita nuevamente y ahora se observa que hay deudas por la demolición en 1998, hecha para la empresa que le vendió a la actual.

Nuevamente perder el tiempo y la contestación que tengo que presentar un certificado notarial para justificar que se cumplieron por parte del escribano actuante los controles de rigor. Cuando digo que se trata de débitos de hace 19 años, que ya están prescritos (la prescripción es de 5 o 10 años) me dicen que presente un escrito y que en un plazo de entre 2 y 5 meses se concretará la prescripción, ya que la misma debe ser alegada.

Como insistí que nos habían dado certificados especiales que implicaban que no había deuda para que no me obligaran a pedir la prescripción, la contestación: ¡ahora se hacen controles mas completos por lo que surgen deudas!



En definitiva volver a pedir certificados notariales con los costos que ello implica.



Como verán el B.P.S. ha mejorado notoriamente sus servicios perdiendo lastimosamente su tiempo en reclamar deudas que sabe que no se pagarán por estar prescritas y los contribuyentes seguimos pagando por sus ineficiencias.