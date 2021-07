Trámite de residencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy un médico cubano con C.I. 6.433.066-5, que estoy ejerciendo mi profesión en Uruguay. Llegué a este país el 13/12/19, solicitando refugio en el departamento Rivera, junto a mi pareja de 9 años de relación, Dr. Addiel Labrada Sánchez, C.I. 6.433.025-1, con una maleta de sueños y en busca de “libertad”, a la tierra donde cada centímetro de calzada destila democracia; el lugar de América Latina donde se supone nos entenderían mejor que nadie.



Tengo entendido que se está asignando fecha para tramitar “residencia”, sin solicitud de visado previo, a personas cubanas que entraron en iguales condiciones que yo, por el mismo departamento de Rivera y con tan solo un mes de estancia en el país.



De ser cierto, apelo a una explicación coherente de esta actitud excluyente y diferenciada con un profesional de la salud que está trabajando en la primera línea de batalla contra el Covid en este país y que lleva año y medio intentando regularizar su estatus migratorio; cumpliendo con todas las normas sociales e impuestos establecidos, a expensas de lograr una estabilidad laboral y de vida, que se ha visto constantemente imposibilitada por “burocratismo disfrazado de excusas”... Hago mis palabras las de muchos cubanos de bien que están en esta misma situación.



Espero que esta información sea errada, porque no puede existir mayor decepción que el lugar que comienzas a sentir como tu casa y tu hogar, te dé la espalda de esta forma. Al menos, las Instituciones encargadas de nuestro caso, pues, en mi experiencia personal; el pueblo nos ha acogido de la mejor manera y nos ha hecho sentir como en casa.



Apelo a la buena fe y acogida de las Instituciones uruguayas y Organismos pertinentes. Extiendo mis palabras incluso a la Presidencia de la República, en busca de ese espíritu de consideración con la migración, algo que se conoce muy de cerca en esta tierra, donde el sacrificio de dejar todo atrás corre en las venas de cada uruguayo, ya sea por ascendencia de un padre o un abuelo. Apelo a ese sentimiento de bienvenida a personas trabajadoras y de bien.



¿Por qué enlentecer y obstaculizar un proceso que beneficia a todos? ¿Por qué no brindarnos una solución eficaz e inmediata?



Conozco mejor que nadie la situación epidemiológica actual, formo parte de ella de manera activa en mi día a día.



Pero no podemos negar que al día de hoy sí es posible brindar una solución definitiva, positiva y radical a los pocos miles que estamos intentando crecer en este país.



¿Por qué no flexibilizar el proceso de regularización de nuestro estatus migratorio con los que hemos llegado para quedarnos a hacer de este país un hogar?



Esperamos un acto de buena fe, de confianza y de bienvenida, luego de un año tan difícil para todos.