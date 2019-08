Tráfico de drogas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Al leer el artículo del asunto, escrito por Martín Aguirre, se me generó una duda.



En el artículo se dice que los eventos de ingreso y salida de cocaína del país (entre otros), beneficiarían electoralmente al candidato Manini Ríos.



Siendo Comandante en Jefe del Ejército, ¿no fue parte del problema? ¿Nuestra soberanía y control de fronteras no eran de su incumbencia? ¿La base antiaérea perteneciente al Ejército Nacional, no debería darnos tranquilidad respecto a aviones que sobrevuelen nuestro cielo? ¿No deberían evitar que caigan bolsos desde aviones en las estancias?

Me sentí impulsado a escribir estas líneas porque el artículo al que me refiero, favorece a uno de los candidatos por hechos lamentables, pero quizás él no sea ajeno a los mismos.