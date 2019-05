Tráfico de contenedores para y desde Paraguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mucho se ha hablado y publicado sobre la pérdida de este tráfico por el Puerto de Montevideo, pero en realidad se le obsequió a nuestros competidores directos del otro lado del río.



Tema que siempre mucho me preocupó inclusive antes de que sucediera el desastre que tuvo lugar a comienzos del Año 2018.



En Julio 2017 en el Aniversario del Centro de Navegación tuve la oportunidad de hacer uso de la palabra y alerté al Ministro de Transporte y al Presidente de la ANP (que siguen todavía hoy en funciones) que se estaba produciendo un hecho muy grave porque no se estaba atendiendo las operaciones de los buques fluviales paraguayos y que comenzaban a tener mucha demora.



Esta situación se fue agravando con el correr de los meses y en Setiembre 2017, algunos buques permanecieron hasta 24 días para operar, situación desastrosa, porque en ese período cualquier buque hubiese podido realizar un viaje más de ida y vuelta a Asunción, que barbaridad ¿verdad ?; pero el daño lo sufrían también los Armadores Marítimos que no podían cumplir con los importadores y exportadores paraguayos, por el retraso en la entrega de las cargas.



Aclaro que los buques fluviales son la continuación de bodega de los buques marítimos.



Ante la situación de abarrotamiento de los fluviales y sus cargas, el Operador de los Muelles Oficiales Montecon se vio saturado y no podía atenderlos y se produjo la desviación hacia el puerto de Buenos Aires.



Antes del éxodo tuve reuniones con el Presidente de la ANP, Ing. Alberto Díaz, y el Directorio y les propuse que una solución viable podía ponerse en práctica y era ofrecer al servicio de embarcaciones paraguayas una grúa y una mano de estiba en forma permanente, que a la postre hubiera retenido este tráfico más que importante y que según las estadísticas de ese momento representaba el 50% del movimiento portuario. Al respecto, cabe destacar que cada contenedor en tránsito representa dos movimientos, la descarga del fluvial y la carga en el marítimo en exportación y viceversa para los de importación.



Lamentablemente, mi proposición no prosperó.



Luego se tentó hacer algo utilizando las dos terminales TCP y MONTECON con un servicio de camiones entre las Terminales, pero no resultó porque este servicio tenía un costo superior a Dólares 100 por contenedor que asumían los fluviales.



Algunos aceptaron porque querían liberar sus buques, pero comprenderán nadie quiere pagar un costo extra para poder trabajar.



Yo continué con toda mi fuerza para encontrar una solución y durante el Año 2018 conseguí una entrevista con el Ministro de Transporte a quien transmití mi preocupación y le proporcioné toda la información, como así también continué los contactos con el Presidente de ANP y el Directorio siempre aportando ideas y estudiando llegar a alguna meta, pero mis intentos no prosperaron.



Seguí insistiendo con reuniones y enviando mensajes y hasta el presente ninguna solución.



Causa sorpresa la insensibilidad de las Autoridades y también del Centro de Navegación ante este tema más que importante y que nuestro Puerto y los miembros de los actividad portuaria lo necesitan.



Es necesario destacar un hecho que obtuve en forma directa de fuente fidedigna y que en mi opinión es muy grave y se debió a que el Operador que atendía mayoritariamente los contenedores en tránsito, al no poder dar satisfacción solicitó a los Armadores Marítimos que los descargaran en Buenos Aires.



Me llamó la atención que tampoco hubo reacción por parte de las Autoridades a las cuales se le informó de esta situación.



En mi opinión, se pueden tentar alternativas para que Montevideo pueda recuperar lo que había logrado a partir de la Ley de Puertos, la que sigue en plena vigencia, con la privatización de los Servicios Portuarios eliminando la condición de “Puerto Sucio” por los abusos que afectaban la operativa con paros y otras situaciones en aquel momento.



Reitero que se pueden buscar soluciones y encarar seriamente y en forma urgente para que Montevideo pueda recuperar ese tráfico que le pertenecía y que aumentaría el flujo del movimiento de contenedores paraguayos que todos los que participamos de ese tránsito y ni que hablar las Autoridades pertinentes lo precisamos.



Al respecto me permito sugerir que actualmente se deberían juntar en una misma mesa las Autoridades (Ministerio de Transporte, ANP, Líneas Marítimas, Operadores y el Centro de Navegación, para conocer el camino a recorrer y conocer que precisan los clientes (Armadores) para que vuelvan con sus cargas a Montevideo.



Me pongo a las órdenes para trabajar en este tema si lo entienden necesario.



Por otra parte, cabe mencionar que la ANP encaró la compra de una grúa móvil para contenedores alegando que estaría destinada al tránsito. En primer lugar, no es con esta erogación millonaria que se atrae al tránsito, sino como he indicado más arriba, hay que encarar una negociación efectiva. Y no quisiera suponer que el fin sea otro, el de competir con los Operadores Privados, con lo que se volvería atrás porque se atacaría la Ley de Puertos, que salvó al país con la privatización de los servicios como he indicado precedentemente.



Finalmente, espero una reacción urgente, porque como podrán imaginar, cada día que pasa no sólo perdemos el tiempo, sino que permitimos que Buenos Aires continúe ofreciendo ventajas porque quiere conservar a toda costa nuestro “regalito”.