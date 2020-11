Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Una de las muchas trabas burocráticas que hay que ir desmantelando es la de la imposibilidad de suscribirse a todo tipo de journals y medios internacionales científicos y de interés general, como por ejemplo, The Economist, que no acepta suscripciones para el Uruguay. Porque si se recibe algún libro, lo retienen en la Aduana, y hay que ir a Montevideo a hacer unos trámites totalmente innecesarios; inclusive si el destinatario no es uruguayo nativo o naturalizado tiene que pagar un impuesto, por lo cual se discrimina a los extranjeros, que son precisamente a quienes se está intentando atraer.



Otro de los inconvenientes graves es el de los automóviles con chapa, por ejemplo argentina, manejado por un uruguayo o un auto uruguayo manejado por un argentino, depende con licencia de qué país, pueden ser denunciados por alguna razón, confiscados y rematados. El 50% de lo obtenido va para el denunciante.



Este tema de los autos es muy irritativo y también es prácticamente imposible para un discapacitado extranjero que vive en Uruguay, con cédula y licencia uruguaya, obtener el certificado de discapacidad.