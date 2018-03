Trabajemos juntos

Conceptos para la ronda salarial



@|Nos encontramos a las puertas de la mayor ronda salarial de nuestra historia, por cantidad de grupos (203) y ya se avizora una puja de posiciones que sin lugar a dudas llevará a fricciones y conflictos.



La situación económica del país se ve como la vidriera de un comercio: todo parece muy lindo y prometedor pero cuando entramos no hay talle, color, stock y lo que está en oferta no coinciden con nuestra elección.



La inflación del año 2017 no superó el 7% pero cuando vas a un supermercado cada día compras menos con la misma plata. No hace mucho para ver un billete de $2.000 había que ir al banco; ahora los cajeros sólo tienen billetes grandes, cuando tienen.



Dentro de las cámaras empresariales, las más importantes, pretenden dar prioridad al empleo y no al salario, como ocurrió en las seis rondas previas, ya que éste es el mayor inconveniente. En los últimos dos años se han perdido cerca de 40.000 empleos.



Por parte del gobierno también se apuesta en el mismo sentido y así lo dejaron saber algunos de sus miembros. El presidente del BCU apunta a un aumento del salario nominal mientras que el Ministro Murro sigue empecinado en que la refundación del Uruguay fue producto de Frente Amplio y habla de los logros en los últimos 13 años. De los logros en aumento salarial pues algunos otros “logros” no los comenta.



El Pit Cnt parece estar apoyado en la parodia que fue la cadena nacional con un mensaje como si viviéramos en el paraíso. Si la economía ha seguido creciendo, el salario también debe crecer. La teoría es excelente pero no va de la mano con la realidad. La central de trabajadores debería tener como prioridad siempre, defender las fuentes laborales. Una vez logrado esto se podría ir en la búsqueda de beneficios. Muchas veces que han “tirado de la piola” con amenazas, paros y ocupaciones, el final ha sido el cierre de las empresas. Las patronales, a sus ojos, siempre son abusivas, explotadoras, capitalistas de la derecha y haciendo mandados para las transnacionales y no ven que con su “lucha” logran pérdidas de empleos, pérdidas de ingresos con horas y horas de paro, cierre de empresas, fundamentalmente de pequeños empresarios, y los dirigentes siguen en sus trampolines políticos bien sentados. Hay que darse un baño de realidad y humildad, defender al trabajador con respeto y firmeza pero sin reclamos demagógicos que sólo sirven para la tribuna.



Adonde se debería apuntar para lograr más mejoras en los ingresos es hacia la productividad, pero la central obrera tiene sus reparos. Sería buena cosa considerar la productividad como un resultado del cual todos han participado, patrones y empleados. Cuando una empresa da pérdidas igual debe abonar los salarios correspondientes y está bien, pero cuando da ganancias y fundamentalmente por un aumento de la productividad, debe repartir parte de sus beneficios. Y éste aumento en los resultados seguramente no sea parejo para todos los grupos, y no por esto debe ser despreciado a la hora de negociar. Que cada grupo llegue al mejor acuerdo por índice de productividad y reciban su premio quienes lo logren.

Y no vengan con que no existe la suficiente transparencia para medir a una empresa, hoy con los innumerables controles fiscales que hay, es muy difícil escapar a la realidad. Hay cruce de información hasta para el pago de una caja de fósforos, por lo tanto se puede lograr un control serio, responsable y que muestre resultados veraces.



Mantener el puesto de trabajo y aumento según la inflación debe ser la prioridad y el punto de partida de las tres partes involucradas.

Ojalá en dos meses podamos escribir “el fin de la ronda salarial ha sido exitoso y dejó conformes a obreros y empresarios”.

Trabajemos todos por lograrlo.