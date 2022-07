Trabajadores privilegiados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Soy una persona mayor, con más de 40 años de trabajo en la banca privada.



No estoy para nada de acuerdo con los paros gremiales, por mejores salarios, que realiza la Asociación de Bancarios.



He comparado en varias oportunidades los sueldos con amigos y familiares y me irrita mucho las diferencias que hay, y en muchos casos lo privilegiados que son.



Los paros, en estos casos, afectan a todos: al gobierno, a los privados, a los trabajadores en general. No permiten avanzar y trancan todo.