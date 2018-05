Somos trabajadores ignorados

@| Trabajadores olvidados, postergados, ignorados: ¿por conveniencia, por inoperancia, por desidia, por ser distintos, por ser especiales, por ser engreídos, por ser desorganizados, desunidos, mezquinos, oportunistas, por no ser clasistas, por no ser masivos, por no ser obreros?

Podemos seguir sumando porqués, que no lograríamos cambiar nunca la realidad.



Podemos quedarnos en la historia, releer las actas fundacionales de la central obrera, cuando la izquierda era oposición y era lucha y era idealista, panfletaria y también romántica, pero los años pasaron, los siglos pasaron, los regímenes y las ideologías se transmutaron, algunos muros se derrumbaron y otros se levantaron. Vamos en el tercer gobierno de izquierda, con mayorías legislativas y a pesar de todo esto nosotros seguimos siendo no solo los trabajadores olvidados, sino que también los trabajadores a los que estos gobiernos caprichosamente los posterga.

Hoy 1ro de mayo 2018, estos trabajadores, no representados ni por su propio gremio, ni por la central sindical, cansados de no existir, de ser engañados, traicionados, se paran frente a la dicotomía de: ¿para qué seguir? , ¿porqué seguir?, si hasta se llegó al punto de tener que recurrir por fuera del sindicato para defender su derecho.



Día del trabajador, día para repensar. Sin unidad y sin lucha no tenemos futuro como trabajadores; judiciales que somos.