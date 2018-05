Tout va trés bien

@| Todo está muy bien. No estamos en guerra. No estamos en guerra dice el Presidente. Todo está muy bien, le dicen los cortesanos. Sin embargo, fuera de Versalles se escuchan bombas y metralla.



En el muy montevideano barrio de Brazo Oriental una banda intenta robar una barraca hiriendo de muerte a un guardia de seguridad. Otro más. Las metralletas quedaron tiradas en los jardines de otrora tranquilo barrio. En Malvín estalla una vez más otro cajero y rompe el sueño de los vecinos pensando en una bomba.



El senador Larrañaga presentó varios proyectos para vivir sin miedo. No deben considerarse por separado sino en su conjunto para entender que lo que se busca es recomponer la sociedad y asegurar la paz. Políticas sociales efectivas que contribuyan a superar la brecha cultural y a superar la pobreza en vez de perpetuarla. Para ello es necesario educación, educación y más educación. Pero en serio. Una profunda reestructura de las políticas sociales y educativas es imprescindible para volver a vivir sin miedo. Pero; ¿Mientras tanto?



La propuesta de Alianza Nacional apunta a que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía. Obviamente haciendo los arreglos y capacitaciones que haya que hacer. La extracción social de soldados y policías es la misma, por tanto no es tan difícil, no es necesario que vayan a Harvard para que algunos cientos de efectivos militares (no todos) se capaciten. Estamos en guerra o a punto de caer en ella, como bien lo dijo el Jefe de Policía. Las Fuerzas Armas están para prevenir y disuadir la guerra y en esto de la seguridad tienen una función que cumplir. Otro aspecto es habilitar los allanamientos nocturnos, prohibición que data del siglo XIX y cuyo levantamiento la represión del delito. Por último, prisión perpetua revisable para determinados asesinatos y violaciones y otros crímenes aberrantes.



Se ha enfatizado el rol de los militares en las calles, pero no se trata sólo de eso sino del conjunto de propuestas que enumeramos. Además, los militares ya están en las calles, reconstruyendo Dolores o juntando basura si se requiere.



Puesto a andar el conjunto de nuevas propuestas sociales, educativas y de seguridad que propone Larrañaga busca un cambio cultural, tratando de recomponer códigos que se han ido perdiendo aún en el interior del país. Una ética de la responsabilidad que asegura derechos a los ciudadanos, pero también deberes y responsabilidades.



El informe Layera fue la piedra en el charco de la corte, salpicando a todos y obligando a los cortesanos a decir la verdad. Por primera vez un cortesano no dijo que todo iba muy bien.



Para reírse un poco, en medio de tanta pena, vale la pena ver el siguiente link con una canción de Ray Ventura que en 1935 fue un éxito en Francia “Tout va très bien madame la marquise”. Las murgas debían inspirarse en ella: www.youtube.com/watch?v=EEOZMMG3lRQ