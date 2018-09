Hacia el totalitarismo

¿Están armando el escenario para medidas totalitarias o justificar legislaciones totalitarias tipos Cuba- Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc.?

Es la hora de que los legisladores del Partido Nacional, directamente aludidos, salgan a la palestra con toda la artillería. Basta, basta de mirar para otro lado, basta de ser “honestos”, “correctos”, educados, etc. ¡basta! Hablen como hablamos nosotros, sin pelos en la lengua, sin subterfugios, ...Aquello de “piensa mal y acertarás” ¿No deberíamos empezar por ahí? Conociendo el paño y los nenes con los cuales tratamos? Ellos viven denostando a todo el que se opone o los critica.



El Frente Amplio no respeta al “soberano”, no respeta los plebiscitos sobre caducidad y voto del exterior, Viola la Constitución una y otra vez, no respetan decretos, leyes, las disposiciones, los derechos al trabajo, el derecho de los empresarios. No respetan la seguridad del ciudadano, los cuales tenemos nuestras vidas en manos de delincuentes.



Unos camioneros se les ocurre plantarse en La Tablada y queda la población de rehén y sin combustibles! Todos los inviernos falta gas por cualquier medida sindical, y no pasa nada. En el Disco Natural un ciudadano va a realizar sus compras y unos sindicalizados no los dejan salir, hay golpes de puño pero... ¿No pasa nada con la gravedad del hecho en sí?



Cuánta, cuánta cosa para rever cuando vuelvan los Partidos tradicionales al poder. Cuanto para reparar.



Cuánta campaña de revisión de códigos, normas, leyes, tradiciones... es muy largo. Empezando por la restauración patriótica de las fechas patrias, símbolos banalizados, enseñas ultrajadas.



¡Cuánto, mi querido pueblo uruguayo, cuánto...!



De nosotros depende.