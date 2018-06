Torre en Punta

@|Sabemos y aceptamos que Punta del Este es un balneario distinto a todos los demás de nuestra costa.



El nivel que posee está dado por el mismo nivel de ofertas, como ser, el lujo, la tranquilidad e intimidad en lo que refiere a los posibles “paparazzi”, para todo aquel turista que busca privacidad, la seguridad en materia de robos, etc.



Ahora bien, también Punta posee algo más, que no todos los puntos turísticos del mundo tienen, que es difícil de mantener, el medio y la naturaleza.



Ya se han extendido varios edificios de altura por sobre la rambla, y ahora vemos que se nos viene uno para batir el récord.



Un hotel, que “suplantará” al viejo San Rafael, pero con grandes diferencias, sencillamente, un monstruo de cemento que quiere tocar el cielo, que como pan y circo, ofrecerá un mirador y un casino.



Los votos en la Junta, segurísimo llegarán, pero como he dicho antes, vamos camino a réditos en el corto plazo, versus hermosos y típicos balnearios...



No es la primera vez que junglas de cemento se devoran hermosos lugares en el mundo entero.



La ganancia económica, la que se ve en el corto plazo, es la que va deteriorando la zona, el medio, la tranquilidad, la esencia del balneario que una vez fue...



Algún día, nuestros nietos dirán: “Decían que Punta era un lindo balneario... con bosques, pinares, extensas playas, y vistas, etc.”.



Si Páez Vilaró hubiese tenido otras ideas, hoy Punta Ballena tendría una torre de apartamentos que se vería desde lejos...



En fin, éste es el legado para el Uruguay del futuro.