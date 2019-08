Tormenta tropical azotó el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Una fuerte tormenta tropical azoto nuestro país.



Solo eso puede justificar que varios líderes del FA hayan perdido la venda que tapaba sus ojos y los tapones que obstruían sus oídos, y ahora sí ven y oyen que en Venezuela hay un dictadura.



Cómo puede ser que miles de venezolanos hayan abandonado su país y mucho de ellos decidieran vivir en el nuestro, y no se dieran cuenta de esa realidad, y tan siquiera investigaran las razones de esa inmigración tan sorprendente. No vienen a hacer turismo, ni atraídos por nuestras playas y bellezas naturales, ni por conocer el balneario internacional que es Punta del Este, vienen porque la pobreza, la inflación galopante, la falta de medicamentos, las represiones, las persecuciones, las torturas y las matanzas, los obligan a salir corriendo de Venezuela.



Cuántos años han pasado de silencio cómplice de nuestro gobierno y cuántas veces los dirigentes del FA negaron enfáticamente esa realidad que el resto del mundo veía y muchos gobiernos de varios país serios denunciaban.



Ni la muerte de un uruguayo en las cárceles de Maduro, ni la alarmante situación que obligó a nuestra cancillería rescatar a varios uruguayos enfermos para que vinieran a seguir sus tratamientos aquí en nuestro país, surtieron efecto en las mentes cerradas de gobernantes y políticos frenteamplistas.



Cuántas muertes se podrían haber evitado y cuanto sufrimiento de millones de venezolanos se podría haber aliviado, si nuestro gobierno con su silencio no amparara a Maduro y su comandita de delincuentes, que están vaciando las riquezas de la hermosa Venezuela.



Lo rotura institucional, las persecuciones a opositores, el acallar a prensa, que ocurriera en nuestro país en los 70, que se catalogaba de dictadura, que hizo que varios de nuestros compatriotas debieran exiliarse, y ahora que está pasando lo mismo en Venezuela les cuesta catalogarla de la misma manera. En Uruguay hubo dictadura y Venezuela parece de que NO.



Soy un defensor de la democracia.