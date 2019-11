Tonterías respecto a Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No hay politólogo, cientista político, encuestista, opinólogo o todólogo que en estos días no esté repitiendo como loro que el mensaje del Gral. Manini al personal de las FF.AA. hizo que Lacalle perdiera miles y miles de votos en la segunda vuelta o balotaje.



¿Cómo han hecho los cálculos?



Nadie lo sabe ni lo puede saber, obviamente.



Ah, pero los opinólogos lo saben todo, absolutamente todo, faltaba más.

No, en realidad lo que hay detrás de esto es el deseo de que el Gral. Manini sea el motivo por el cual naufrague el futuro gobierno del Dr. Lacalle, no advirtiendo que si el Partido Nacional tiene un leal y correcto socio, mucho más que otros, ese es Cabildo Abierto.



El Dr. Lacalle perdió votos porque los electores de los partidos menores, excepto probablemente los del Partido de la Gente, votó o bien al Ing. Martínez o bien en blanco, más allá de lo que opinaran sus dirigentes. A ello se suman votos de colorados batllistas para quienes votar a un nacionalista es peor que votar a un socialista (con la barra detrás) y algún despistado cabildante.



Y por lo demás está el controvertido "voto buquebus" que debe haber aportado más o menos un punto porcentual.



Esta es la realidad, no la tontería de que un mensaje enviado en la noche del jueves al viernes, haya hecho cambiar el voto a miles y miles y más miles de votantes en 48 horas.



¡Seriedad, por favor!