Tomograma de la oposición (IV)

@| Esta es mi última carta sobre el extenso análisis de la “oposición progresista” y que Ecos me publicó.



En la Segunda Guerra Mundial (1939/45) la URSS primero se alió al EJE Roma-Berlín-Tokio. Su pacto con la Alemania nazi le permitió invadir Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Besarabia y el norte de Bucovina. Hitler violó el pacto y la URSS, tras ingentes pérdidas humanas, terminó uniéndose a los Aliados. En los estados satélites instaló gobiernos adláteres. Acordó con Mao Zedong y Kim Il-Sung, introducir el comunismo en China y Corea del Norte.



Stalin y su gobierno fue censurado universalmente, incluso dentro de la URSS (XX Congreso del Partido Comunista en 1956). Nikita Jrushchov inició el proceso de desestalinización. Aprendimos el significado de “glásnost” (liberación de los amordazados medios para que criticaran el sistema político) y “perestroika” (restructuración de la economía estatizada de la URSS). Conviví la mutación de quienes no aguantaron las mentiras y los crímenes de los que amparados en una ideología usaron “el fin justifica los medios”, en donde el fin era lograr el poder, cueste lo que cueste. Supe de las invasiones a los países satélites que conformaron la Cortina Roja.



En 1993 estando en Beijing presencié cómo el régimen comunista impidió, con una intimidante operación militar, la conmemoración de lo que se conociera como la masacre de Tiananmén, donde un 04/06/1989, cientos de pacíficos civiles terminaron asesinados y arrestados por acusar al gobierno de represivo y corrupto. Éste declaró la ley marcial, envió tanques y soldados. Charlie Cole registró el hecho con la premiada foto apodada “El hombre del tanque”.



También recuerdo el respaldo del Partido Comunista del Uruguay a los Comunicados 4 y 7 (1973) de nuestra malograda experiencia.Fuente: https://www.montevideo.com.uy/Columnistas/Opinion--Comunicados-4-y-7-el-poder-y-la-miseria-uc786218.



No cito lo que acontece con naciones que poseen regímenes progresistas porque son de público conocimiento. Pero destaco que naciones como China y Rusia adoptaron el sistema capitalista en la producción; tienen grandes contingentes de pobres que coexisten con privilegiados millonarios y sus gobiernos no están elegidos democráticamente sino manejados por políticos elegidos por partidos únicos. ¿Qué se hizo de la antigua lucha de clases proletariado vs burguesía?



No es de recibo anteponer las injusticias de cualquier régimen capitalista, que los hubo y no los ignoro ni los justifico, pero acá y ahora se trata de aceptar o no un régimen con muy negativos antecedentes.



En definitiva, entre dos sistemas, ¿no es pragmático elegir el menos malo? Los socialistas difieren conceptualmente de los comunistas, ambos integran esa fuerza política. Si ésta triunfara, ¿quién dominaría?



Con amenazas en el horizonte como la crisis mundial pos-epidemia, el calentamiento global, la incidencia de la inteligencia artificial, etc. necesitamos gobiernos que no se preocupen de otro dogma que no sea nuestro estado de bienestar y el de nuestras futuras generaciones.