Tomograma de la oposición (II)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En esta carta analizaré la etapa Pos Progresista que sigue de un análisis anterior.



No obstante la organización, la logística y el proselitismo desarrollado por esa fuerza política, la población reaccionó ante la cantidad y calidad de irregularidades de público conocimiento. La decisión del “soberano”, convertido en gobierno, pasó a ser sistemáticamente obstruido con gratuitas demostraciones de fuerza. Los paros, las interpelaciones, referendos, movilizaciones, etc., a pesar de estar amparadas legalmente, desplazaron los diálogos, los aportes positivos con dilaciones y declaraciones ofensivas para lograr el perdido protagonismo mediático.



Perdidas las elecciones nacionales, algunos “progresistas” alteraron el tradicional rol de ejercer la oposición. Transformaron criticar (alabar o censurar) con sólo reprobar; disentir con impugnar, controlar con sabotear y oponer con obstruir. Se convirtieron en verdugos prejuiciados y pasaron a la sistemática obstaculización. Olvidaron que ir contra las instituciones elegidas por el Pueblo es atentar contra la Nación, un remedo asimilable a un golpe de Estado encubierto.



Alegan que hubo concreciones durante sus mandatos y es cierto. Pero olvidaron que existe lo que se llama costo-beneficio y lo que se les reprocha es cuán onerosas resultaron, además de la ausencia de ponderada priorización (xe: Antel Arena vs Hospital de Clínicas o erradicación de los rancheríos). Cuando mencionan las obras realizadas durante 15 años, pregunto: si las erogaciones superan groseramente los costos, ¿cómo se llama el saldo?



Indigna la amnesia con que juzgan al nuevo gobierno luego de haber malversado y dilapidado los haberes del pueblo, esa misma población que ignoraron en aras de una ideología que fue y sigue siendo negativa, perniciosa, más por quienes la practican que por sus principios teóricos.



La representación gubernamental pasó a ser permanentemente cuestionada con una suerte de impugnación sistemática. Una consecuencia notoria: se dificultaron y postergaron las obras y soluciones necesarias e imprescindibles.



Epílogo:

Iniciada la 3ª década del siglo XXI nuestra población está dividida, ideológica y pasionalmente.



Curiosamente, hay mancomunión con la selección celeste pero no se ha logrado algo similar a nivel político-partidario. El antagonismo se parece a “soy de XXX y jamás seré de YYY… aunque mi cuadro pase a la B”.



Muchos nos preguntamos si tanta polarización puede revertirse antes que sea demasiado tarde.



Siempre fui optimista y es la primera vez que dudo. Ciertos cambios tardan o no llegan. Demasiados acontecimientos condenables, de un pasado cercano y del presente, además de las irreconciliables posturas ideológicas expuestas, dificultan e impiden armonizar ambas posturas.



Mi escepticismo proviene de haber coexistido la etapa más nefasta de lo sucedido con los bolcheviques, antecesores y referentes de los progresistas en general y de los comunistas en particular. En Rusia, Stalin llevó a cabo una dictadura a costa de millones de personas enviadas a campos de trabajo forzado; deportadas y exiliadas a la Siberia, asesinadas en las famosas purgas.



Por supuesto esta historia continúa en mi última carta de este análisis que será publicada próximamente.