Si Toma... (decálogo)

@|1.No maneje; se aplica a los uruguayos y uruguayas que conducen vehículos y que si los guardianes del orden los pescan con aliento alcohólico se encargan de recolectar fondos para sus bolsillos, y los de sus empleadores.



2. No se falopee; por si algún inocente lector no conoce el término, éste se aplica a cocaína, marihuana, éxtasis, pasta base, etc.



3. No lee; ahí empiezan los problemas… sobre todo para los generales.



4. No escucha; lo que le dice el Ministro de Defensa sobre alguna nueva versión sobre hechos acaecidos hace unos años (como cincuenta) y sobre lo que ya habían recibido anteriores actas.



5. No actúa; no pasa a la justicia las actas (quizás con el único acto de razón valedero) cuando tienen en el último año más de 400 muertos por crímenes, de los cuales la mitad no han sido aclarados.



6. No habla; con su jefe para urdir una mejor patraña que esa de que firmó sin leer.



7. Sigue; quiere decir que tanto él como su jefe se habían hecho los distraídos (vaya uno a saber por qué) y un quintacolumnista los jorobó…



8. Y daca; ¿qué ganan a cambio de la barrida de generales? ¿provocar algún “golpe” para hacer las de Maduro, si las elecciones vienen mal para sus intereses?



9. Poco; puede que le pongan algo en la bebida y se dé contra una columna o un auto, como le pasó al Diputado/Senador Dr. Bianchi.



10. Mucho; ¡Ojo no vaya a ser que le graben diciendo algo que no debía decir!...