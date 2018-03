Tolerancias e ideología

@| Hemos visto con sorpresa y asombro las declaraciones realizadas al informativo de canal 12 (sábado 10, 19hs.) por una de las organizadoras de la marcha del 8 de marzo en las cuales declara que si bien ella no participó, encuentra muy aceptable y razonable que un subgrupo dentro de la misma manifestara sus discrepancias agrediendo con bombas de pinturas a determinados edificios pertenecientes a organizaciones con las que dichos grupos no concuerdan.



Queremos pensar que dicha señora aprobará ecuánimemente agresiones similares contra ONGs feministas, grupos Afros, templos Ubandistas y por qué no apedreamiento de carnicerías por grupos veganos, lo cual nos lleva por caminos peligrosos.



Más grave aún, sería el que ella apruebe algunos escraches y desapruebe otros según el género, la raza, la religión o cualquier otra diferencia ideológica discriminatoria.



Creemos que aceptar y avalar hechos de violencia sobre todo por parte de quienes dicen repudiarla y reclaman por derechos iguales para todos los seres humanos, nos está alejando de ese país tolerante que todos necesitamos.



El logro de la equidad e igualdad es una tarea constante que debe ser realizada, construida y cuidada por todos y sobre todo permanentemente, al respecto declaraciones de algunos referentes como la Señora mencionada no contribuyen a ello.