Tolerancia cero o pequeña modificación

@|Se han expuesto varias razones para mantener o derogar la tolerancia cero alcohol, a la hora de manejar.



Así como está la ley y como ciudadano que tomo y también manejo, opto por una u otra cosa, obvio.



Lo que modificaría es el no proceder al retiro de la libreta de conducir cuando no se pase de 0.3, aplicando la multa vigente; y de 0.3 a 0.5 el retiro de la libreta por 3 meses. Todo esto por única vez.



Priorizo no manejar si tomamos. Pero un día puede pasar un encuentro casual y sería la sanción del retiro de la libreta una pena excesiva. Opino dejando a un lado la militancia política.