Tolerancia cero en las fronteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Respecto a la invitación del gobierno argentino (en plena pandemia que no pueden dominar y que va en aumento) a que los uruguayos vayan de compras a la Argentina, con alto riesgo de contagio, que luego se trasladaría a Uruguay:



Sería oportuno que el Gobierno aplique el decreto de tolerancia 0 kilo en las fronteras.



Los distintos gobiernos kirchneristas que han pasado por la presidencia de Argentina, han tenido la rara habilidad de tomar decisiones perversas, que disfrazadas y maquilladas, pueden parecer favorecer al pueblo uruguayo, pero luego de aplicadas, salta que esas medidas tuvieron efectos malignos para nuestros compatriotas y nuestros gobiernos.



Es por esto que el gobierno del Dr. Lacalle Pou, debe tomar acciones de inmediato, que aseguren que nuestros puestos fronterizos serán severos y firmes en los controles aduaneros.



Los protocolos que dicen haber implementado en Argentina son disparatados y fuera de toda lógica.



En los hisopados argentinos no podemos confiar, pues muchos ya han presentado para ingresar a Uruguay certificados "truchos", por lo cual no sería extraño que en las tiendas extiendan "certificados" con resultados negativos falsos.