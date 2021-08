Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Podría también caratularse: “El silencio de los corderos”.



Días pasados, mientras el universo político abrumadoramente condenaba la represión de la dictadura cubana a manifestaciones populares que claman por “libertad, alimentos y medicinas”, el Partido Comunista y el PIT-CNT, promovían una manifestación frente a la Embajada de Cuba en apoyo al gobierno.



Tuvo la palabra en tan inoportuno acto, el ensoberbecido Marcelo Abdala, quien nuevamente, como hace años en Venezuela, en servil actitud, se atribuyó la representación “del pueblo uruguayo”, fiel a su onírico pensamiento de representar por voluntad popular a los uruguayos.

No solo no nos representa, sino que a una inmensa mayoría nos desagrada su soberbia y nos indignan sus auto asumidas atribuciones en manifestaciones públicas.



Esta actitud, como la del Dr. Salle y sus acólitos, en especial referentes de foráneas ideologías populistas, probadamente fracasadas, se han sucedido a lo largo de los últimos años, donde se privilegió lo político sobre lo jurídico y se acallaron voces en aras de no abrir heridas y zurcir la indeseada grieta. Años donde lo falsamente políticamente correcto, propició la “tolerancia”, amordazó ideas y pensamientos sin plasmarlos en palabras o textos, permitiendo crecer así el “imperio de la mentira” y la obnubilada voz de perimidas demagógicas filosofías, benefactoras solo de infames grupos falsamente progresistas, actores de fantasiosos proyectos en aras de su propio capricho.



Predijo una vez uno de los grandes escritores y pensadores de la Humanidad, Fiódor Dostoyevski: “La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”.



Tal extremista sentencia, la que anima a Salle a ofender públicamente y a Abdala a defender otras incongruencias, arraigada asimismo como sanguijuela en Cuba, Venezuela y Nicaragua, es el resultado de largos años de deterioro de la razón callada, de la culpable “tolerancia” ciudadana, ante gobiernos metódicamente planificados en inescrupulosos esquemas ideológicos que envolvieron en un sopor sumiso a pueblos ingenuos, apoyados por útiles “imbéciles” defendiendo lo indefendible.



Nuestro pueblo ha tolerado con paciencia y no deberá caer más en tales mezquinas trampas; nuestro gobierno no deberá aceptarlo y nuestro Presidente no deberá “permitir más” la mentirosa prédica de caprichosos y empecinados, ciegamente ideologizados como para no ver, o mejor, aunque viendo discernir “democracia” de “dictadura” y “tolerancia” de “debilidad”. Y será entonces, que superado el cataclismo de la pandemia, alzarán la voz los más capaces, los más inteligentes y podrán al fin desnudarse y caer por el peso de su calumnia, las mentiras de los cegados “imbéciles” útiles … comprendiendo la premonición de Dostoyevski y refutando su vaticinio.