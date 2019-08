Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Estoy de paseo en Tokio, me encuentro con la sorpresa que no dejan fumar en la calle. Te cobran una multa de 2000 yen unos US$ 20 si te ven. Que no se entere nuestro presidente que se le ocurren ideas raras.



Leí en El País que acá están probando el primer auto volador. Bien se dice que si queréis ver la humanidad 50 años adelante vení a Japón y si queréis verla 50 años atrás, andá a Cuba.