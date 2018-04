@|Todos protestamos, desde los que retiran cadáveres de las morgues, los jubilados que ganan poco, a los que despiden, los impuestos altos, los combustibles caros, la suciedad de las calles, la inseguridad en un mundo que todos tienen razón; cosa innegable pero insolubles problemas, a menos a corto plazo.



Todo esto puede conducir a gobiernos totalitarios de derecha o izquierda, cosa que pocos se dan cuenta, pero hay ejemplos en el mundo. ¿Alguien conoce una protesta en China? No imagino un paraíso; capaz que sí.

Es una reflexión, por supuesto. Nadie dejará de protestar y el tiempo dirá si tengo razón o no.



La televisión crea personajes y los potencia y se hacen adictos a las cámaras con apariciones casi diarias.



Si se pierde la democracia cuesta muchos años recuperarla, pensemos como superarnos individualmente y que el Estado no nos solucione todo.