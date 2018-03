Todos preocupados

Reina la inseguridad



@| Es evidente que el tema seguridad tiene sumamente preocupados a los uruguayos. Es evidente también, que el gobierno es totalmente pasivo ante la situación, entendiendo por gobierno a la totalidad de los gobernantes integrantes de los 4 partidos políticos con representación parlamentaria. Es evidente también, que la delincuencia que campea libremente por todo el país, ha llevado y lo continúa haciendo diariamente, a la desesperación, a la desintegración familiar, a la desocupación inclusive, al asesinar a jefes de familia, robar elementos de trabajo, como ser vehículos, computadoras, etc., así como atentar contra el turismo al proceder a asaltar a turistas, etc.



Frente a esta situación tenemos a una policía que no puede actuar, porque si lo hace termina preso, viviendo en un asentamiento junto a los delincuentes porque su sueldo no le permite pagar un alquiler y un gobierno que se dedica a denunciar a funcionarios de gobierno por presuntas irregularidades, que de comprobarse le produce un rédito político al denunciante.



Yo propongo que aquel gobernante que se preocupe verdaderamente por el tema, presente los proyectos de ley necesarios a fin de remediar esta desesperante situación y si alega que el proyecto presentado no es tratado por el poder que corresponda, que convoque al pueblo para que con su presencia en un acto público, apoye las reformas necesarias.