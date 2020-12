Todos perdemos...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Todos los días, nos enteramos de reclamos por sueldos o por trabajo, o empresas que se van a pique.Y todos tienen razón y tienen derechos, pero estamos en una situación crítica y lamentablemente todos vamos a perder algo.



Por esa razón, creo que el Sr. Ministro Heber tiene una mirada que no es la correcta.



Parece ser que las empresas de transporte de pasajeros no cumplen con la norma de llevar menos pasajeros por las razones conocidas.



El Sr. Heber dice que para hacer cumplir las medidas, el Estado tendría que subsidiar al transporte para que no pierdan plata.



Hay que destacar que las empresas de transporte de pasajeros hace mucho tiempo tienen el combustible que usan casi a la mitad de precio. Es decir, un buen subsidio; y de último, si tienen que perder algo que pierdan, como han perdido muchas empresa pequeñas y del sector turístico, posiblemente el más castigado con empresarios que han cerrado para siempre.



Hay gente que aún no es consciente de la realidad, y no sirve de nada todo el esfuerzo que hace el Presidente con el equipo de Salud Pública y el equipo de científicos encabezados por el Dr. Radi. Basta ver la cara del Sr. Ministro Salinas, está fundido por el trabajo que dan los irresponsables. El Ministro me hace acordar al Tata González, cuando en la selección dejaba todo en la cancha, en defensa de los colores patrios.