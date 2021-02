Todos somos carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace 59 años que concurro todos los febreros al carnaval. Este es el primer año que, por razones obvias, no pudimos participar de la máxima fiesta popular del Uruguay.



Menciono mi edad, porque ya mis padres me llevaban en el cochecito desde que tenía pocos meses de vida. También estoy acostumbrada a leer y a compartir información en diversas páginas referidas al tema, hasta que también este año encontré en las mismas una falta de respeto e intolerancia tan grande, como jamás había visto en mi existencia carnavalera.



Algunos desubicados, parece que intentan apropiarse de esta fiesta popular uruguaya, todavía agraviando en forma permanente a quienes participan y no piensan como ellos. Tanto disparate y discriminación han hecho que me retire prácticamente de todos eso sitios, porque me di cuenta que al responder, estaba rebajando mi vocabulario al mismo nivel que “esos sectores”. Una lástima que los administradores se llamen a silencio.



Mi pregunta es: ¿quién determina los que forman parte del “Pueblo”?

Porque en estos últimos 15 años de gobierno, jamás vi en el Teatro de Verano a ninguna o casi ninguna autoridad sentada en las gradas, ni en la fila de los ómnibus o taxis. Más bien los divisé en los palcos, y luego marcharse en sus modernos vehículos. No recuerdo haber visto a ninguno de ellos hacer la fila para comer un chorizo en la plaza de comidas. Y pueden estar seguros que concurro muy seguido al Teatro de Verano; pero parece que son pueblo…



Sin embargo, fuera de todo esto (cada uno hace lo que quiere y cree lo que desea), me parece imperdonable que algunas personas utilicen nuestra fiesta popular para sus propios intereses políticos. Podrán decir que siempre hubo crítica, y es verdad, el humor sarcástico es fundamental en esta fiesta; pero con respeto y tolerancia entre todos, lo que ya no existe.



Para terminar, les dejo dos definiciones de pueblo, que algunos, deberían recordar.



“Qué es Pueblo: Como pueblo se denomina al conjunto de personas de un lugar, región o país. Desde un punto de vista político, el pueblo son las personas que forman parte del Estado, sin ningún tipo de distinciones de raza, género, religión, nivel económico o social. La palabra, como tal, proviene del latín populus.

Como pueblo también se ha solido denominar al grupo de la gente común y humilde de una población, el llamado pueblo llano; es decir, la gente de clase baja, también conocida a lo largo de la historia como la plebe, el común, el estado llano”.



En ambos casos, habrá que repasar el concepto. Hasta que Momo disponga.