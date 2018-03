TLC con Chile

@| ¿En punto de partida? Por favor una vez ponerse los pantalones largos.



No se puede comprender como el partido de gobierno, Frente Amplio, en su interna, ha tolerado sin espíritu crítico, las incongruencias con la que debía ser buena administración, y se transformó en el periodo anterior, en inoperancia e irresponsabilidad rayando con actitudes inmorales, antiéticas, con descontrol de empresas públicas y sus economías. Y es de suma extrañez, la mínima defensa que han recibido los gobiernos de Vázquez en proyectos que sí hubieran permitido aumento considerable del empleo, y sin necesidad de utilizar el recurso clientelar, que sabemos no disponía de financiamiento natural. No se comprende como un presidente como Vázquez, que dispuso de gran consenso entre la población, no demostró el liderazgo positivo, al tener los votos mayoritarios del parlamento para avanzar en las soluciones de los TLC.



Los acontecimientos de los últimos tiempos demuestran la incoherencia de las decisiones dentro de un mismo partido. El gobierno del Dr. Vázquez quiso establecer desde su primer gobierno TLC como premisa de crecimiento para la economía del país. Pero lamentablemente desde su propio partido se han opuesto a dicha concreción. Y el Frente Amplio tuvo y tiene 2 líderes que no se han puesto de acuerdo para generar solución, a los TLC con los EE.UU., Europa y Chile. A pesar de disponer el Dr. Vázquez del apoyo explícito de la oposición para consentir dichos proyectos, prefirió la unión de su partido, abdicando la necesidad del país. Como expresión auténtica de oposición, recuerdo al Senador Reynaldo Gargano del Partido Socialista oponiéndose al TLC con los EE.UU. Y hago mención al TLC con Europa y la oposición del hoy senador Mujica (se va a hacer el día del golero) fue su expresión bien explícita. Pero como las situaciones políticas modifican constantemente las decisiones, el Presidente Vázquez quien firmó TLC con la Presidente Bachelet de Chile, (de izquierda) pero no contó con el apoyo de parte de su partido. Y Mujica que no hace mucho tiempo colaboró con el candidato de izquierda en las elecciones de Chile, que perdió con el actual Presidente Piñera y en la actualidad de dificultad de la Administración Vázquez, acusando disminución de apoyos en la consideración publica, por la muy mala gestión del gobierno anterior y sin encontrar el norte que le permita encaminar su presidencia actual. Mujica quien había preferido no colaborar con Vázquez, ahora si modifica su postura y apoya el TLC con Chile, como si la política fuera una moneda de cambio, y el pueblo un mero espectador de las contradicciones de un mismo partido y de políticos irresponsables. Lo acontecido demuestra, la muy mala gestión del Frente Amplio, que tiene sus bemoles ya que decisiones políticas del ejecutivo al ser contradichas en su interna, no han sido puestos a consideración del parlamento para obtener los votos, que nos integrarían comercialmente al universo productivo.